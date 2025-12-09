Rabiot dopo Torino Milan | Queste partite possono cambiare la stagione! Vi svelo cosa ci siamo detti nello spogliatoio all’intervallo
Dopo la vittoria in rimonta contro il Torino, Adrien Rabiot ha commentato l'importanza di queste partite per la stagione e ha rivelato cosa si sono detti nello spogliatoio all’intervallo, sottolineando il valore delle sfide come elemento di svolta per il cammino del Milan.
Inter News 24 Il centrocampista del Milan, Adrien Rabiot, ha voluto dire la sua dopo la vittoria in rimonta ottenuta contro il Torino in campionato. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Torino Milan, il centrocampista rossonero Adrien Rabiot si è espresso così. NELLO SPOGLIATOIO – «Siamo entrati male nella partita, poi la seconda parte del primo tempo abbiamo fatto molto bene, nello spogliatoio ci siamo detti di fare meglio e iniziare a fare gol, di essere più cattivi. Si è visto subito il cambiamento, si è sentito l’ingresso di Pulisic». PUO’ CAMBIARE UNA STAGIONE – «Queste partite possono cambiare una stagione, non è scontato essere sotto 2-0 e vincere 2-3, non è stato facile». 🔗 Leggi su Internews24.com
