Quinto potere un profetico Sydney Lumet
QUINTO POTERE con Faye Dunaway, William Holden e Peter Finch. Regia di Sydney Lumet. Produzione USA 1976. durata: 2 ore LA TRAMA Un commentatore TV sta per essere licenziato a causa della diminuzione degli ascolti. Allora annuncia in diretta che si suiciderà. Immediatamente l'indice di gradimento risale e ll mezzo busto diventa una specie di guru nazionale. Finchè l'audience non torna a scendere e lui è ucciso da un terrorista nero. I mandanti sono naturalmente i boss del network. PERCHE' VEDERLO Perché già 50 anni fa Sydney Lumet aveva previsto che la televisione (il quinto potere del titolo) si sarebbe pappato le nostre vite. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Cinema a colazione, domenica 16 novembre "Quinto potere" al Centro artistico Il Grattacielo
The Running Man, cosa c'entra con il film Quinto potere di Sidney Lumet?
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta
Quasi trent’anni fa questo film aveva predetto il nostro futuro in maniera clamorosa - Un film uscito quasi cinquant’anni fa aveva già individuato le derive mediatiche e sociali del nostro presente. Segnala bestmovie.it
