Quinto Potere | l' annuncio di un suicidio in diretta

QUINTO POTERE con Faye Dunaway, William Holden e Peter Finch. Regia di Sydney Lumet. Produzione USA 1976. durata: 2 ore LA TRAMA Un commentatore TV sta per essere licenziato a causa della diminuzione degli ascolti. Allora annuncia in diretta che si suiciderà. Immediatamente l'indice di gradimento risale e ll mezzo busto diventa una specie di guru nazionale. Finché l'audience non torna a scendere e lui è ucciso da un terrorista nero. I mandanti sono naturalmente i boss del network. PERCHE' VEDERLO perchè già 50 anni fa Sydney Lumet aveva previsto che la televisione (il quinto potere del titolo) si sarebbe pappato le nostre vite. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

