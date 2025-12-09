Quinto assist per Berti Olivieri impalpabile
Nel match tra Berti e Klinsmann, il centrocampista Berti si distingue per il suo quinto assist stagionale, mentre Olivieri si mostra decisamente sottotono. Nel finale, un errore di Klinsmann rischia di compromettere il risultato, ma l'intervento deciso di un'uscita a valanga evita il peggio, mantenendo viva la partita e sottolineando le differenze di rendimento tra i protagonisti.
Klinsmann 5. Protagonista in negativo nel finale. Combina un grosso pasticcio tenendo vivo un pallone innocuo e regalando una grande occasione al Padova, sulla quale è costretto a rimediare con un’uscita a valanga. Nel recupero, poco dopo, si fa sorprendere dalla spizzata di Varas che vale il pareggio dei veneti. Le giornate no capitano anche ai migliori. Ciofi 6. Si fa vedere spesso anche a supporto delle azioni offensive, dando vita a una catena di destra produttiva insieme a Ciervo e Francesconi. Varas gli passa davanti in occasione del gol che vale il definitivo 1-1, ma fino a quel momento era stato impeccabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
ASD Real Taras - Scuola Calcio. heyyyitsmenu · We Are The People (me n ü remix). CHE CHIUSURA! Il quinto gol del Real Taras mette la parola FINE alla sfida contro l’Olimpia Carosino! Azione perfetta: assist al bacio di Schifone e Noel insacca con fr - facebook.com Vai su Facebook
Issiaka Kamate è probabilmente, nel complesso, il giocatore più importante dell'Inter U23. Non so se questa evoluzione in quinto di destra possa essere un assist per Chivu ma sicuramente nessuno lo conosce meglio di Chivu, che l'ha allenato per 3 anni trasf Vai su X
Quinto assist per Berti, Olivieri impalpabile - Combina un grosso pasticcio tenendo vivo un pallone innocuo e regalando una ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it