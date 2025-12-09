quinto assist per berti olivieri impalpabile

Nel match tra Berti e Klinsmann, il centrocampista Berti si distingue per il suo quinto assist stagionale, mentre Olivieri si mostra decisamente sottotono. Nel finale, un errore di Klinsmann rischia di compromettere il risultato, ma l'intervento deciso di un'uscita a valanga evita il peggio, mantenendo viva la partita e sottolineando le differenze di rendimento tra i protagonisti.

Klinsmann 5. Protagonista in negativo nel finale. Combina un grosso pasticcio tenendo vivo un pallone innocuo e regalando una grande occasione al Padova, sulla quale è costretto a rimediare con un’uscita a valanga. Nel recupero, poco dopo, si fa sorprendere dalla spizzata di Varas che vale il pareggio dei veneti. Le giornate no capitano anche ai migliori. Ciofi 6. Si fa vedere spesso anche a supporto delle azioni offensive, dando vita a una catena di destra produttiva insieme a Ciervo e Francesconi. Varas gli passa davanti in occasione del gol che vale il definitivo 1-1, ma fino a quel momento era stato impeccabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it