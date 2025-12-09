Quindici anni di attività per offrire un rifugio alle vittime di violenze

Dal 2010, l’associazione White Mathilda si impegna a offrire supporto e rifugio alle vittime di violenza di genere. Con sportelli di ascolto e consulenza psicologica e legale aperti in vari comuni, ha visto aumentare costantemente gli accessi, consolidando il suo ruolo fondamentale nella lotta contro la violenza sulle donne e nella tutela delle vittime.

Quindici anni in difesa delle donne e contro la violenza di genere. L’associazione White Mathilda, nata nel 2010, quando ha aperto Sportelli di ascolto e consulenza psicologica e legale nei Comuni di Desio, Cesano Boscone, Trezzano sul Naviglio, ha registrato un numero di accessi in crescita esponenziale. Dai 103 del primo anno ai 2.405 fatti registrare complessivamente allo scorso ottobre. Di pari passo con l’apertura di centri. Nel 2011 ad Arcore, Bollate, Cesate, Paderno Dugnano e Limbiate. Fin dalla sua nascita l’associazione è impegnata in prima linea nella battaglia contro la violenza di genere, in collaborazione con gli Enti locali, i servizi sociali, le forze dell’ordine, la magistratura, le scuole in ogni ordine e grado, le Ats, gli ospedali, i medici di famiglia e gli enti ecclesiastici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quindici anni di attività per offrire un rifugio alle vittime di violenze

