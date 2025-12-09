Qui Senigallia Questa è una vittoria per il popolo vigorino

Dopo mesi di sfide e emozioni, il tecnico della Vigor, Aldo Clementi, riflette sul percorso appena concluso e sui momenti più intensi, tra cui l’ultimo derby del 2025 contro il Castelfidardo. Un racconto che celebra la vittoria e l’inizio di un nuovo capitolo sia professionale che umano per la squadra e il suo allenatore.

La fine e l'inizio di un percorso professionale e soprattutto umano. Al termine della gara contro il Castelfidardo, mister Aldo Clementi, tecnico della Vigor, ha raccontato le emozioni che lo hanno avvolto negli ultimi mesi ed in particolar modo quelle percepite dopo l'ultimo derby del 2025. Con il "Castello" si era chiuso un capitolo un anno fa, sempre con i fidardensi se ne è aperto un altro domenica scorsa. Ci sono comunque degli aspetti tattici che non possono essere ignorati. La vittoria per 2-0 della Vigor appare netta, mai in discussione, in realtà i rossoblu hanno faticato e rischiato non poco nella ripresa.

