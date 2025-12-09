Qui Ancona La prima di Sparandeo | Bravi a trovare i gol

L'Ancona torna alla vittoria con la prima da titolare di Luca Sparandeo, che si è distinto per aver contribuito con i suoi gol. La partita a San Mauro Pascoli segna un momento importante per il club, testimoniando il buon rendimento dei nuovi innesti e il percorso di crescita della squadra.

A San Mauro Pascoli la prima da titolare per Luca Sparandeo è coincisa con il ritorno al successo dell’ Ancona. Una vittoria per fare il pieno d’ottimismo, dopo la qualificazione per le semifinali di Coppa, in vista del prossimo big match, quello previsto domenica al Del Conero contro L’Aquila. Un’iniezione di fiducia anche per il difensore che ha dimostrato di essere pronto a recitare un ruolo da protagonista in questo campionato insieme ai compagni, dopo un travagliato inizio di stagione: "Una vittoria molto importante, non lo nascondiamo, il risultato dà morale – attacca Sparandeo –. La Sammaurese ha una classifica che non merita, l’ha dimostrato soprattutto nel primo tempo, sapevamo che sarebbe stata una gara difficile e che avremmo potuto sbloccarla con un episodio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net