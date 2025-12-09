Questo è il borgo della Spagna in cui respirare la vera magia del Natale | luci addobbi e feste continue

Nel cuore dell’Andalusia, un affascinante borgo spagnolo si trasforma durante il periodo natalizio, offrendo un’atmosfera unica fatta di luci, addobbi e festeggiamenti. Questo luogo incantato invita a immergersi nella tradizione e nella cultura natalizia, regalando un’esperienza autentica e suggestiva da vivere e condividere.

Nel cuore dell’Andalusia, una città si prepara a vivere un Natale all’insegna della tradizione, della cultura e della magia. Con una popolazione che supera i 586.000 abitanti e un patrimonio storico che spazia dall’epoca fenicia a quella moderna, Malaga si conferma una delle mete più ambite per il periodo natalizio nel 2025, grazie a un calendario ricco di eventi, mercatini e spettacoli che trasformano il centro storico in un’esperienza sensoriale senza eguali. Mercatini di Natale e tradizioni culinarie. Il Natale a Malaga non può prescindere dai mercatini di Natale, che animano la città con le loro bancarelle di artigianato locale, decorazioni e prelibatezze gastronomiche. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

