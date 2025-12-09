Quelle voci e i rumori Pierina Paganelli la perizia che riscrive la storia dell’omicidio

L'articolo analizza le nuove evidenze emerse dalla perizia sulla registrazione di sorveglianza del garage di via del Ciclamino, in cui si ascoltano un urlo e due voci, una maschile e una femminile. Questi suoni potrebbero offrire spunti fondamentali per riconsiderare i dettagli e le dinamiche dell'omicidio, aprendo nuovi scenari investigativi.

La videocamera di sorveglianza del garage di via del Ciclamino ha registrato un urlo, poi due voci, una maschile e una femminile. La scena ripresa è quella dell’ omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nell’ottobre 2023 nel garage del suo condominio. A processo, al momento, c’è Louis Dassilva, ex amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi. Secondo la prima perizia fonica, l’ urlo sarebbe attribuibile a Paganelli, mentre le voci registrate la mattina del ritrovamento del cadavere sarebbero riconducibili a un uomo e a una donna. Tuttavia, la nuova perizia condotta dal consulente del tribunale di Rimini e dagli esperti del RIS di Roma stabilisce che i suoni registrati tra il 3 e il 4 ottobre 2023 non sono attribuibili con certezza a nessuno, risultando troppo poco chiari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it