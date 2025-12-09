Quel risotto con l' ossobuco che farà rinascere Matteo e PizzAut

“Non posso lasciare i miei colleghi da soli, oggi c’è anche il risotto con l’ossobuco”. E così oggi, martedì 9 dicembre, Matteo Celeghin, per tutti Matteone, torna a lavorare. Due giorni dopo la morte improvvisa del suo papà Enrico colonna portante, insieme a Nico Acampora, di PizzAut.La morte. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

