Quel Prg tanto odiato è diventato un salvagente

Il Prg Seri-Serfilippi, inizialmente oggetto di critiche, si rivela ora un elemento fondamentale per la comunità locale. Con un emendamento sull’ex Zuccherificio e la firma sulla variante Gimarra, il piano regolatore dimostra di poter essere uno strumento efficace di sviluppo e tutela del territorio.

"Chiamatelo Prg Seri-Serfilippi: del primo conserva l'emendamento sull'ex Zuccherificio, del secondo porta la firma sullo stralcio della variante Gimarra". Così il consigliere comunale del Pd, Dimitri Tinti (foto), interviene sul Piano regolatore generale che il consiglio comunale dovrebbe votare prima della fine dell'anno. "Sul Prg è calato il silenzio – commenta – per evitare che esplodano i mal di pancia dentro la maggioranza. Il Prg che Serfilippi aveva combattuto diventa oggi il salvagente per giustificare lo stralcio della variante di Gimarra e la permuta tra ex Zuccherificio e Chiaruccia per il polo logistico.