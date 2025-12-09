Quel cielo italiano sulla politica americana Ecco il filo tra Roma e Washington
Ci sono tre nomi che in Italia quasi nessuno ricorda: Brumidi, Costaggini e Bonanni. Tre cognomi che scorrono come acqua nel grande fiume della storia, e che pure – paradossalmente – sono tre italiani che fanno da cielo, da sfondo e da cornice quotidiana a una delle macchine politiche più potenti del mondo. Sono i pittori e decoratori che hanno letteralmente scolpito e affrescato il cuore della democrazia americana. Perché pochi sanno che centinaia di visitatori, ma soprattutto senatori, deputati, altissimi funzionari e capi di Stato, passano ogni giorno sotto la grande cupola della Rotonda del Campidoglio, lo snodo architettonico che separa e unisce insieme l’ala della Camera e quella del Senato. 🔗 Leggi su Formiche.net
Francesca Pia Lena, quel dolore che diventa luce fino al cielo
Quel cielo di Lombardia, così bello quand'è bello, così splendido, così in pace (devo scrivere “cit”? ) #Milano #PortaGaribaldi Vai su X
Una delle mie foto del cuore... Quanto ho amato quei campi di grano. Ero una farfalla leggera, nonostante lo zaino. Quanto ho amato quel cielo azzurro, una volta dipinta di sacro. E il silenzio? Musica soave, delicata e mistica. Tanta era la luce dentro e fuori di - facebook.com Vai su Facebook
Quel cielo italiano sulla politica americana. Ecco il filo tra Roma e Washington - Tre cognomi che scorrono come acqua nel grande fiume della storia, e che pure – paradossalmente – sono tre italiani ... Si legge su formiche.net
Amici, ex amato allievo rivela: "Il mio brano escluso dal Festival di Sanremo. Sarò sempre grato a Maria De ... comingsoon.it
Steam aggiunge il popolare gioco di ruolo del 2012 gratuitamente jumptheshark.it
Spalletti: «I miei giocatori mi fanno stare sull’ottovolante, a Yildiz dico le stesse cose che dicevo a Kvara» ilnapolista.it
Amici 25, Riccardo Stimolo chiede scusa: “Mi dispiace per le persone che si sono sentite ferite” | Video ... superguidatv.it
Lukaku lavora col pallone, rientro sempre più vicino forzazzurri.net
Disponibili i nuovi episodi della serie dove il focus ora è sulle convivenze e i preparativi alle nozze. Sarà ... iodonna.it