quel cielo italiano sulla politica americana ecco il filo tra roma e washington

Ci sono tre nomi che in Italia quasi nessuno ricorda: Brumidi, Costaggini e Bonanni. Tre cognomi che scorrono come acqua nel grande fiume della storia, e che pure – paradossalmente – sono tre italiani che fanno da cielo, da sfondo e da cornice quotidiana a una delle macchine politiche più potenti del mondo. Sono i pittori e decoratori che hanno letteralmente scolpito e affrescato il cuore della democrazia americana. Perché pochi sanno che centinaia di visitatori, ma soprattutto senatori, deputati, altissimi funzionari e capi di Stato, passano ogni giorno sotto la grande cupola della Rotonda del Campidoglio, lo snodo architettonico che separa e unisce insieme l’ala della Camera e quella del Senato. 🔗 Leggi su Formiche.net

