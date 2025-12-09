Quei 33 secondi fatali in cui la benzina uscì generando l’orrore

Un incidente di forte impatto ha avuto luogo a Calenzano, provocando un grave incidente con conseguenze drammatiche. La procura di Prato ha immediatamente avviato due inchieste e richiesto un incidente probatorio per assicurare la conservazione delle prove, anticipando un possibile processo e cercando di fare luce sulle cause di questa tragedia.

In seguito alla tragedia, la procura di Prato, competente sul territorio di Calenzano, ha aperto due inchieste ed è giunta in tempi rapidissimi a chiedere e ottenere l'incidente probatorio in modo da cristallizzare in anticipo la prova (in vista di un probabile processo) che altrimenti, con il tempo, potrebbe deteriorarsi o disperdersi. Nello specifico, l'incidente probatorio – che è partito nel maggio scorso – si concentra su una perizia sull'impianto in cui, secondo quanto ricostruito dalla procura guidata da Luca Tescaroli, si stavano effettuando contemporaneamente interventi di manutenzione su una linea e rifornimenti delle autocisterne.

