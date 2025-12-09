quattro cuccioli abbandonati visita di meoni

Quattro cuccioli di cane appena nati sono stati trovati abbandonati nella campagna, lasciati senza cure e senza protezione. La scoperta, fatta durante una visita di Meoni, mette in luce il triste fenomeno dell'abbandono degli animali e l'urgenza di interventi concreti per tutelare i cuccioli più vulnerabili.

Quattro cuccioli di cane abbandonati, pochi giorni di vita, lasciati nella campagna come fossero niente. È successo nella zona di Creti, nel territorio cortonese. A notarli sono stati alcuni cittadini, che hanno segnalato la presenza dei piccoli alla polizia municipale, facendo scattare l’intervento. I cuccioli, meticci destinati a diventare cani di grossa taglia, erano stati lasciati lì e avrebbero avuto poche possibilità di farcela senza quell’allarme. Dopo il recupero sono stati trasferiti al canile di Ossaia, dove si trovano tuttora. Le loro condizioni sono buone. Nonostante l’abbandono, mangiano regolarmente e non presentano particolari problemi di salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it