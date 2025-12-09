Quarto danneggiati i locali dell’Ufficio Urbanistica Il sindaco Sabino | Episodio inquietante

Teleclubitalia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intrusione e danneggiamenti negli uffici comunali di Quarto. È quanto scoperto questa mattina all’interno dei locali che ospitano l’Ufficio Urbanistica, dove ignoti avrebbero forzato l’ingresso e danneggiato porte, scrivanie e stampanti.   A confermare l’accaduto è il sindaco Antonio Sabino, che ha reso noto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

