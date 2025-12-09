Quarta sconfitta stagionale
La partita tra Sassuolo e Lazio Women si conclude con una vittoria per le biancocelesti, che si impongono per 2-1. La sfida, valida per la stagione in corso, vede le romane emergere in un match combattuto, segnato da cambiamenti nella formazione e da momenti intensi di gioco.
Sassuolo 1 Lazio Women 2 Sassuolo: Durand, Nash (1’ s.t. Doms), Caiazzo, De Rita (17’ s.t. Venturelli), Brustia, Missipo, Fercocq (1’ s.t. Hagemann), Perselli (1’ s.t. Galabadaarachchi), Skupien, Dhont, Eto (34’ s.t. Clelland). All. Spugna (Benz, De Bona, Sabatino, Filis, Brignoli, Greve Chaib, Santoro) Lazio Women: Durante, Baltrip Reyes, Mesjasz (37’ s.t. Connolly), Martin Queralt (1’ s.t. Benoit), Le Bihan, Oliviero, Castiello, Monnecchi (24’ s.t. Visentin), Piemonte (37’ s.t. Karczewska), Simonetti (24’ s.t. Goldoni), D’Auria. All. Procopio (Karresmaa, Mancuso, Ashworth-Clifford) Arbitro: Zoppi di Firenze (Merciari, Linari di Firenze) Reti: 33’ e 42’ p. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
I marchigiani pungono con la doppietta di Gori e la magia di D’Uffizi, mentre il Forlì spreca le occasioni avute a disposizione e incassa la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite - facebook.com Vai su Facebook
Quarta sconfitta consecutiva in casa di Denver nonostante questi numeri di Jokic. Le altre erano arrivate con Bulls, Kings e gli Spurs senza Wemby e Castle. Male male, cari Nuggets... Vai su X
Dopo cinque pareggi, arriva una sconfitta - Dopo 5 pareggi consecutivi e una classifica decisamente insoddisfacente i rossoblù sul campo della Pianese incappano nella quarta sconfitta stagion ... rainews.it scrive