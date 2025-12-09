Quarta sconfitta stagionale

La partita tra Sassuolo e Lazio Women si conclude con una vittoria per le biancocelesti, che si impongono per 2-1. La sfida, valida per la stagione in corso, vede le romane emergere in un match combattuto, segnato da cambiamenti nella formazione e da momenti intensi di gioco.

Sassuolo 1 Lazio Women 2 Sassuolo: Durand, Nash (1’ s.t. Doms), Caiazzo, De Rita (17’ s.t. Venturelli), Brustia, Missipo, Fercocq (1’ s.t. Hagemann), Perselli (1’ s.t. Galabadaarachchi), Skupien, Dhont, Eto (34’ s.t. Clelland). All. Spugna (Benz, De Bona, Sabatino, Filis, Brignoli, Greve Chaib, Santoro) Lazio Women: Durante, Baltrip Reyes, Mesjasz (37’ s.t. Connolly), Martin Queralt (1’ s.t. Benoit), Le Bihan, Oliviero, Castiello, Monnecchi (24’ s.t. Visentin), Piemonte (37’ s.t. Karczewska), Simonetti (24’ s.t. Goldoni), D’Auria. All. Procopio (Karresmaa, Mancuso, Ashworth-Clifford) Arbitro: Zoppi di Firenze (Merciari, Linari di Firenze) Reti: 33’ e 42’ p. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

