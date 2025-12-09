Chappell Roan non ha mai creduto nel minimalismo emotivo. Il suo trucco è sempre stato una dichiarazione, un’estensione visiva della sua musica: iperpop, teatrale, a tratti disturbante, mai dimenticabile. Ora questa visione trova una nuova casa ufficiale: MAC Cosmetics l’ha appena annunciata come nuova Global Brand Ambassador, e onestamente era solo questione di tempo. Chappell Roan è la nuova Global Ambassador di MAC: makeup come performance, non come accessorio. Il suo mantra è chiaro anche ora che gioca nel campionato globale della bellezza: più è forte, meglio è. Il makeup non deve solo rendere belle, deve colpire, lasciare un’immagine impressa, quasi come se potesse diventare un costume di Halloween o un frame di un film di culto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Quanto siamo in fissa con la nuova collab makeup MAC x Chappell Roan?