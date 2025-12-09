Quanto rischi con pezzi usurati e un’auto datata

Con l'usura nel tempo, anche i pezzi più affidabili dell'auto possono compromettere la sicurezza e le prestazioni. Spesso, gli automobilisti si concentrano su olio e freni, trascurando componenti che si deteriorano lentamente. È importante conoscere i rischi associati a parti usurate e a veicoli datati, per evitare sorprese spiacevoli e garantire un viaggio sicuro.

La maggior parte degli automobilisti controlla l'olio e i freni, ma ignora componenti che perdono efficienza gradualmente. Questa negligenza costa cara: i veicoli con più di 15 anni mostrano una probabilità 1,8 volte superiore di essere coinvolti in incidenti con guasti ai freni rispetto ai veicoli più recenti. Il deterioramento dei pezzi di ricambio gioca

