Quanto guadagna Mariah Carey solo con All I Want For Christmas Is You La cifra esorbitante

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c'è Natale senza Mariah Carey. La cantautrice, produttrice discografica e attrice americana - nata 56 anni fa a Huntington (stato di New York) - ha venduto oltre 220 milioni di album in tutto il mondo ed è annoverata tra gli artisti di maggior successo nella storia della musica pop. Deve la. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

guadagna mariah carey wantQuanto guadagna Mariah Carey (dal 1994) ogni Natale All I Want For Christmas Is You - Più di Jingle Bells, Santa Claus is coming to town, forse al pari di Last Christmas al netto del Whamageddon: All I Want For Christ ... Lo riporta elle.com