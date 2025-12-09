Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 09 Dicembre 2025, il PUN giornaliero si attesta a 0,11499 €kWh (pari a 114,99 €MWh). Analizzando i dati delle ultime settimane, il prezzo medio del PUN nel mese di novembre 2025 è stato di circa 0,11029 €kWh (110,29 €MWh), mentre nei mesi precedenti si sono registrate leggere oscillazioni, con valori compresi tra 0,09387 €kWh (maggio 2025) e 0,13455 €kWh (gennaio 2025). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

