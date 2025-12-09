Quanto costa il tartufo record che pesa oltre 700 grammi e che è stato trovato in Toscana

Palaia, 9 dicembre 2025 – Un tartufo bianco record, di 707 grammi. Un peso davvero eccezionale per il “pezzo” trovato nei boschi di Forcoli da Luciano Savini, della Savini Tartufi, una delle realtà economiche più importanti nell’ambito della raccolta e della lavorazione del fungo. Una branca economica che è una realtà importante in Toscana, soprattutto tra le province di Pisa e Firenze, dove il tartufo è celebrato anche con sagre, incontri, show cooking. Un vero e proprio record dunque per la Toscana. La cagnolina inesperta trova un tartufo da 380 grammi Il prezzo del tartufo record. Ma quanto può costare un tartufo di 700 grammi? A Firenze, all’Hotel Four Seasons, il tartufo da record trovato da Savini è stato battuto per 2600 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

