Quando pagano l' Assegno unico a dicembre 2025? Scopri le date dell' accredito nel calendario dell' Inps
Ecco le date di pagamento dell'Assegno unico a dicembre 2025 secondo il calendario dell'Inps. Questo sostegno, destinato alle famiglie con figli a carico, continuerà ad essere erogato mensilmente, con importi calcolati in base all'ISEE. Scopri le date precise e le modalità di accredito nel presente articolo.
Quando pagano l'Assegno unico a dicembre 2025? Scopro le date dell'accredito nel calendario Inps Calendario dei pagamenti dicembre 2025 L’ Assegno Unico Universale (AUU), destinato al supporto delle famiglie con figli a carico, continuerà a essere erogato mensilmente in base al valore dell’ ISEE. Date dei pagamenti di dicembre 2025 Nel mese di dicembre 2025, il pagamento dell’assegno unico. 🔗 Leggi su Feedpress.me
