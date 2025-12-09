Quando Mourinho disse a De Laurentiis | Non ha i soldi per prendermi E litigò anche con Mazzarri

Mourinho affronterà il Napoli di Conte nella sfida di Champions di domani, tra lo Special One e il Napoli c’è una lunga serie di incroci. Partendo dalle sfide dialettiche tra i due allenatori che, nel corso della loro carriera, non si sono mai risparmiati insulti pur rispettandosi reciprocamente. Poi c’è il grande rapporto di amicizia tra Josè e Maradona di cui lui stesso ha spesso parlato. E infine va ricordato che Mourinho è stato anche vicinissimo alla panchina azzurra, benché tra lui e il presidente De Laurentiis non siamo mancati affondi poco affettuosi Quando era l’allenatore dell’Inter, Mourinho punse De Laurentiis e Mazzarri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

