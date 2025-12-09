Quando le idee diventano solidarietà per diffondere tra i più giovani la cultura del dono
Si chiama Hack4stories il progetto con cui cinque studentesse e studenti del secondo anno del corso di laurea magistrale in Progettazione pedagogica nei servizi per minori, della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica, invitano a riflettere su cosa significhi donare il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Argomenti simili trattati di recente
A Natale i ricordi diventano ancora più belli quando prendono vita su carta. Con le stampanti portatili Canon SELPHY QX20 e SELPHY CP1500 puoi creare ovunque, stampando direttamente dal tuo smartphone: foto di alta qualità, collage, biglietti e idee - facebook.com Vai su Facebook