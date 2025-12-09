Quando l’apprendimento diventa green | un tutorial online per portare la sostenibilità in classe

Un percorso formativo flessibile, breve e aperto a tutti i docenti interessati a trasformare l’educazione ambientale in un’esperienza concreta e partecipativa. Il tutorial, raggiungibile tramite le pagine della Commissione europea, When learning turns green: bringing sustainability to life through project-based learning propone un’introduzione accessibile all’uso dell’apprendimento basato su progetti (PBL) come chiave per connettere scuola, territorio e azione sostenibile. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it