Quando i Cobras Fumantes entrarono in città | un evento per ricordare la liberazione di Piacenza
Il 14 dicembre alle 16 alla Galleria Alberoni si terrà l’evento
"Cobras Fumantes, I liberatori venuti dal Brasile". È questo il titolo dell’evento, in programma alla Galleria Alberoni domenica 14 dicembre alle ore 16, che rievocherà il contributo dei soldati brasiliani, la Feb - Força Expedicionària Brasileira - alla liberazione dal nazifascismo della città. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
San Raffaele di Milano: caos e cambio al vertice tv2000.it
LIVE- Conte in conferenza stampa prima di Benfica – Napoli spazionapoli.it
Conte sfida Mourinho al Da Luz: “La mia squadra è cresciuta nelle difficoltà. Gli infortuni? Dati oggettivi” napolissimo.it
David Neres in conferenza prima di Benfica – Napoli: “Nuovo modulo? Vi svelo cosa è cambiato” spazionapoli.it
A un anno dall’esplosione commemorate le cinque vittime dell’Eni di Calenzano corrieretoscano.it
Iran, la maratona delle donne senza velo contro il regime islamico: due organizzatori arrestati (video) secoloditalia.it
LIVE Scandicci-Zhetsyu, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: manca poco alll’esordio delle toscane ... oasport.it
LIVE- Conte in conferenza stampa prima di Benfica – Napoli spazionapoli.it
Conte sfida Mourinho al Da Luz: “La mia squadra è cresciuta nelle difficoltà. Gli infortuni? Dati oggettivi” napolissimo.it
David Neres in conferenza prima di Benfica – Napoli: “Nuovo modulo? Vi svelo cosa è cambiato” spazionapoli.it
A un anno dall’esplosione commemorate le cinque vittime dell’Eni di Calenzano corrieretoscano.it
Iran, la maratona delle donne senza velo contro il regime islamico: due organizzatori arrestati (video) secoloditalia.it
LIVE Scandicci-Zhetsyu, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: manca poco alll’esordio delle toscane ... oasport.it