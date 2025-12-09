Quando i Cobras Fumantes entrarono in città | un evento per ricordare la liberazione di Piacenza

Il 14 dicembre alle 16 alla Galleria Alberoni si terrà l’evento

"Cobras Fumantes, I liberatori venuti dal Brasile". È questo il titolo dell’evento, in programma alla Galleria Alberoni domenica 14 dicembre alle ore 16, che rievocherà il contributo dei soldati brasiliani, la Feb - Força Expedicionària Brasileira - alla liberazione dal nazifascismo della città. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

