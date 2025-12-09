quando finisce sandokan con can yaman data ultima puntata su rai 1

La nuova serie di Sandokan, interpretata da Can Yaman, sta conquistando il pubblico su Rai 1, registrando oltre 6 milioni di spettatori alla prima puntata. Con l’avvicinarsi della fine della stagione, cresce l’attesa per conoscere la data dell’ultima puntata e il destino del celebre personaggio.

La nuova serie Sandokan con Can Yaman è già in onda su Rai 1 e sta riscuotendo un enorme successo con oltre 6 milioni di spettatori al debutto. Debuttata il 1° dicembre 2025, è composta da 8 episodi distribuiti in quattro prime serate. Can Yaman interpreta la leggendaria “Tigre della Malesia”, riportando in vita il mito creato da Emilio Salgari. Ma quando finisce Sandokan su Rai 1 e quante puntate mancano alla fine? Sandokan con Can Yaman quante puntate sono su Rai 1. La serie Sandokan con Can Yaman è composta da 8 episodi, trasmessi in 4 prime serate su Rai 1 a partire dal 1° dicembre 2025: Sandokan prima puntata in onda il 1 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it