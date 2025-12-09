Quando chiudono le scuole per Natale 2025 il calendario dei giorni di vacanza regione per regione

L'articolo fornisce il calendario delle vacanze natalizie 2025 delle scuole in Italia, regione per regione. Le lezioni sono generalmente sospese dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, con alcune variazioni regionali. Ecco tutte le date di chiusura previste per aiutare studenti, genitori e insegnanti a pianificare le festività.

Quando chiudono le scuole per Natale 2025 regione per regione: le lezioni saranno sospese quasi ovunque da martedì 23 dicembre al 7 gennaio 2026, ma non mancano le eccezioni. Ecco il calendario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

