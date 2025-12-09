Quando c’era il Partito comunista Ottant’anni di volti e documenti in un album regalato alla storia

L'articolo ripercorre ottant'anni di storia attraverso volti e documenti, raccontando il periodo in cui il Partito comunista giocò un ruolo centrale. Un viaggio tra foto, manifesti e testimonianze delle battaglie del dopoguerra per i diritti politici e sindacali, testimonianze di un passato che merita di essere ricordato e valorizzato.

Gli striscioni delle grandi battaglie del dopoguerra, quelle per il riconoscimento degli stessi diritti politici e sindacali oggi troppo spesso dimenticati o sporcati. I palchi che hanno fatto da teatro ai comizi di Togliatti, lui insolitamente ciarliero e affabile come in quel bagno di folla fatto negli anni ’50 ai giardini pubblici di Deiva Marina. E poi le grandi manifestazioni di piazza rimaste impresse negli scatti dei reporter della città, ma anche nei servizi commissionati, nel corso di oltre cinquant’anni di organizzato attivismo, agli studi fotografici più prestigiosi della provincia: Zancolli, Ciavolino, Meriggioli, Bruno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quando c’era il Partito comunista. Ottant’anni di volti e documenti in un album regalato alla storia

