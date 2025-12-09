Quando arriva la tredicesima a dicembre 2025 per lavoratori Pa e pensionati

La tredicesima di dicembre 2025 rappresenta un momento atteso per lavoratori dipendenti, dipendenti pubblici e pensionati, offrendo un sostegno economico aggiuntivo durante le festività natalizie. La sua erogazione, prevista per il mese di dicembre, è un appuntamento che ogni anno garantisce un'importante integrazione al reddito, contribuendo a pianificare le spese festive e di fine anno.

Dicembre è il mese della tredicesima per i lavoratori dipendenti, per quelli della pubblica amministrazione e per i pensionati. Il pagamento differito di un dodicesimo degli stipendi di tutto l’anno è incluso in tutti i contratti collettivi nazionali, che ne regolano anche la data di arrivo. Ogni categoria di lavoratore, quindi, riceverà la tredicesima in un momento diverso del mese. L’importo della tredicesima varia da lavoratore a lavoratore a seconda di quello dello stipendio e anche del numero di mensilità pagate durante un anno. In diversi casi, è anche possibile rinunciarvi e avere subito il denaro dovuto senza aspettare fino a 11 mesi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quando arriva la tredicesima a dicembre 2025 per lavoratori, Pa e pensionati

News recenti che potrebbero piacerti

"#QuandoArrivaLaTredicesima" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Tredicesima, quando arriva e perché è più bassa dello stipendio? La guida - facebook.com Vai su Facebook

Tredicesima 2025: quando arriva e quanto spetta ai lavoratori e ai pensionati - La tredicesima 2025 arriverà a dicembre a lavoratori dipendenti e pensionati, con importi leggermente inferiori rispetto all'anno scorso ... Riporta fanpage.it