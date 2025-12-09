Quali sono le scuole migliori d' Italia? La classifica Eduscopio 2025

Wired.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È online la classifica della Fondazione Agnelli per il 2025, che guida famiglie e studenti nella scelta delle scuole migliori. Il liceo scientifico Giovanni Battista Ferrari di Este è al primo posto, il liceo classico Berchet guida a Milano, mentre a Roma restano in cima il classico Visconti e lo scientifico Righi. 🔗 Leggi su Wired.it

