quali sono i 15 ospedali italiani promossi a pieni voti da agenas

Roma, 9 dicembre 2025 – Sono 15 gli ospedali e le strutture ospedaliere italiane promosse a pieni voti da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). E sono tutte, tranne una in Campania, al centro-nord. A Sivigliano e Mestre gli ospedali migliori. Sono infatti 15 le strutture ospedaliere in Italia che, valutate su almeno 6 aree cliniche su un totale di 8 prese in considerazione, hanno raggiunto nel 2024 un livello "alto" o "molto alto".

