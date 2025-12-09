Quali sono i 15 ospedali italiani promossi a pieni voti da Agenas
Roma, 9 dicembre 2025 – Sono 15 gli ospedali e le strutture ospedaliere italiane promosse a pieni voti da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). E sono tutte, tranne una in Campania, al centro-nord. A Sivigliano e Mestre gli ospedali migliori. Gli ospedali migliori al centro-nord. Le aree cliniche considerate. I 15 ospedali migliori. Dal Vanvitelli a Tor Vergata, la mappa del costo dei ricoveri in ospedale in Italia A Sivigliano e Mestre gli ospedali migliori. Sono infatti 15 le strutture ospedaliere in Italia che, valutate su almeno 6 aree cliniche su un totale di 8 prese in considerazione, hanno raggiunto nel 2024 un livello “alto” o “molto alto”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Ospedali, i migliori sono due piccole strutture a Mestre e Savigliano (Cuneo) Vai su X
La giunta Cirio: "Per la RU486 ci sono già gli ospedali. La circolare fantasma? Abbiamo scritto al Ministero" - facebook.com Vai su Facebook
Quali sono i 15 ospedali italiani promossi a pieni voti da Agenas - L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha valutato di livello “alto” o “molto alto” quindici strutture ospedaliere ... Scrive quotidiano.net
Ilary Blasi e le figlie: un indimenticabile fine settimana a Francoforte donnemagazine.it
I look di novembre, cos’hanno indossato le star? lookdavip.tgcom24.it
La magia dei presepi e la "Corsa di cariul ad Nadel" accendono le festività a Meldola lookdavip.tgcom24.it
Robin muore in stranger things 5 volume 2 teoria e ipotesi jumptheshark.it
Atalanta-Chelsea: probabili formazioni e dove seguire la sfida di Champions LeagueIl match della sesta ... dayitalianews.com
Evade dai domiciliari e aggredisce la compagna: 39enne arrestato a Catania dayitalianews.com