Quali giochi verranno annunciati ai Game Awards 2025? Da Half Life 3 a God of War tutto ciò che dovete sapere

Appassionati di videogiochi, non avete idea di cosa mettere sotto l’albero, o meglio, nelle vostre librerie digitali? Per voi abbiamo un ottimo spunto grazie a un evento dedicato al mondo videoludico. Giunti alla fine dell’anno, proprio prima delle festività di Natale, si svolgeranno i The Game Awards 2025, alle 1:30 di notte del 11 dicembre, precisamente tra la notte del 11 e il 12, in diretta su Prime video per la prima volta in assoluto, oppure chi non ha Prime potrà vedere sul canale Youtube ufficiale dell’evento o su Twitch. La cerimonia si terrà al Peacock theater a Los Angeles e sarà condotto dal sempre verde Geoff Keighley, insieme numerose star dell’industria videoludica e non solo che presenteranno le categorie più importanti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

