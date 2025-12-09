Qualcuno lo ha tenuto per un polso | David Rossi la commissione batte decisa la pista dell’omicidio

Le indagini sulla morte di David Rossi si intensificano, con la commissione che si concentra sulla possibilità di un omicidio. Secondo gli ultimi sviluppi, le prove indicano che Rossi potrebbe essere stato tenuto per un polso prima di cadere, sollevando dubbi sulla natura dell'incidente e aprendo nuovi scenari investigativi.

Siena, 9 dicembre 2025 – "La pista adesso è quella dell'omicidio o dell'omicidio come conseguenza di altro reato: sicuramente l'hanno tenuto appeso fuori dalla finestra e le lesioni che ha sul polso sono state create". Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Mps David Rossi, parla degli esiti della perizia illustrati dal tenente colonnello dei Ris Adolfo Gregori e dal medico legale Robbi Manghi. La perizia si è concentrata sulla dinamica della caduta, sulle prove di tenuta del cinturino dell'orologio indossato da Rossi e sulle origini delle lesioni al polso sinistro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Qualcuno lo ha tenuto per un polso”: David Rossi, la commissione batte decisa la pista dell’omicidio

“David Rossi fu tenuto per il polso”: la perizia del Ris. Commissione d’inchiesta: “Ora la pista è quella dell’omicidio”

