Qatargate indagati agenti dei servizi belgi per la fuga di notizie sulla corruzione in Ue
La fuga di notizie sullo scandalo Qatargate rischia adesso di costare cara ad alcuni degli agenti che hanno condotto le indagini. Fin da subito, i politici coinvolti nell’inchiesta denunciarono la violazione del segreto istruttorio da parte degli organi giudiziari e di polizia belga quando i loro nomi finirono sui giornali di tutta Europa. E alcuni di loro contestarono e ottennero l’apertura di un procedimento davanti alla Corte d’Appello per valutare la legittimità dell’inchiesta in corso. Oggi, a tre anni dall’inizio dello scandalo mazzette in Ue, alcuni alti funzionari presenti ai blitz del 9 dicembre 2022 sono finiti nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Qatargate senza fine: indagati gli agenti dei blitz del 2022
Qatargate senza fine: indagati gli agenti dei blitz del 2022 - facebook.com Vai su Facebook
In Belgio si ribalta l’inchiesta sul Qatargate, ora gli indagati sono gli stessi inquirenti: spicca il capo dell'Anticorruzione belga Hugues Tasiaux, rimosso dal suo incarico e sospettato di aver passato notizie ai giornalisti violando il segreto istruttorio Vai su X
Qatargate, indagini su agenti belgi per fuga di notizie - Si estende l'indagine sui metodi adottati dalla giustizia belga nel Qatargate. Da msn.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 16:25 romadailynews.it
Sabatini loda Chivu: «Personaggio da preservare, all’Inter ha fatto una rivoluzione gentile» internews24.com
Dove vedere in tv Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude, Mondiale per club volley femminile: orario, ... oasport.it
Mazzetta da 560 euro per un incarico pubblico: il sindaco indagato per corruzione thesocialpost.it
Mostro di Firenze, il documento inedito: «Pacciani fu un incidente di percorso. Ecco i nomi della squadra ... leggo.it
Giornale radio del mattino, martedì 9 dicembre lapresse.it