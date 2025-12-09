Qatargate aperto fascicolo su funzionari che indagavano

Un fascicolo è stato aperto nel contesto dell'inchiesta Qatargate, coinvolgendo funzionari che indagavano sul caso. Le denunce sono state presentate dagli stessi indagati Eva Kaili, Francesco Giorgi e Maria Arena, accusando violazioni del segreto istruttorio. La vicenda si sviluppa in un quadro di tensioni e tensioni legate alle indagini sulle presunte irregolarità.

Le denunce sono state presentate dagli indagati Eva Kaili, Francesco Giorgi e Maria Arena per violazione del segreto istruttorio.

