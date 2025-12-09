Qarabagh-Ajax Champions League 10-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

L’Ajax affronta il Qarabagh in una sfida valida per la Champions League il 10 dicembre 2025 alle 18:45. La squadra olandese, attualmente quinta in campionato e con zero punti nel girone di Champions, cerca una reazione in una trasferta cruciale. Ecco formazioni ufficiali, quote e pronostici per questa partita decisiva.

Non è decisamente il miglior momento della centenaria storia dell’Ajax, che è quinto in campionato e ultimo nel girone di Champions League con 5 sconfitte in altrettante gare: la squadra affidata a Grim è impegnata quest’oggi nella delicata trasferta contro il Qarabagh. La squadra di Qurbanov dopo aver vinto le prime 2 gare del girone è riuscita a impattare in casa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com