Qarabagh-Ajax Champions League 10-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

In vista della sfida tra Qarabagh e Ajax in Champions League, in programma il 10 dicembre 2025 alle 18:45, analizzando formazioni, quote e pronostici, emerge la difficile situazione dell’Ajax, che attualmente occupa l’ultimo posto nel girone e attraversa un momento complicato in campionato. La partita rappresenta un’opportunità cruciale per entrambe le squadre di migliorare le proprie sorti in questa fase della competizione.

Non è decisamente il miglior momento della centenaria storia dell'Ajax, che è quinto in campionato e ultimo nel girone di Champions League con 5 sconfitte in altrettante gare: la squadra affidata a Grim è impegnata quest'oggi nella delicata trasferta contro il Qarabagh. La squadra di Qurbanov dopo aver vinto le prime 2 gare del girone è riuscita a impattare in casa.

