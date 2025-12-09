Putin | Donbass è della Russiaè storia
16.50 Il Donbass è "territorio russo, questo è un fatto storico", ha detto il presidente Putin, aggiungendo che Mosca sta cercando di mettere fine a una guerra cominciata con un "colpo di stato" a Kiev, nel 2014. "Porteremo sicuramente questa questione alla sua logica conclusione,raggiungendo gli obiettivi dell'operazione militare speciale", ha affermato il leader del Cremlino, intervenendo al Consiglio presidenziale per la società civile e diritti umani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Trump a Zelensky:"Cedi Donbass a Putin"
Trump-Zelensky, la «lite furibonda» alla Casa Bianca: «Cedi il Donbass o Putin vi distruggerà». Ma lui rilancia: «Budapest? Pronto ad andarci»
Ucraina, Trump a Zelensky: “Se Putin lo vuole, ti distruggerà. Non abbiamo discusso della cessione del Donbass alla Russia” – La diretta
Da Londra. Per tutti quelli che “diamo il Donbass a Putin così ci lascia in pace”. Originale dell’accordo tra Hitler e Chamberlain. - facebook.com Vai su Facebook
Da Londra. Per tutti quelli che “diamo il Donbass a Putin così ci lascia in pace”. Originale dell’accordo tra Hitler e Chamberlain. Vai su X
Putin si prende il Donbass ma apre ai negoziati di pace - Cosa c’è nelle affermazioni del presidente russo, qual è l’origine dell’annessione e perché la mano tesa a Kiev rischia di arrivare troppo tardi Vladimir Putin pensa quel che dice, dice quel che farà ... Come scrive panorama.it
