Putin | Dombass è della Russiaè storia

16.50 Il Donbass è "territorio russo, questo è un fatto storico", ha detto il presidente Putin, aggiungendo che Mosca sta cercando di mettere fine a una guerra cominciata con un "colpo di stato" a Kiev, nel 2014. "Porteremo sicuramente questa questione alla sua logica conclusione,raggiungendo gli obiettivi dell'operazione militare speciale", ha affermato il leader del Cremlino, intervenendo al Consiglio presidenziale per la società civile e diritti umani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it