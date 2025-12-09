Putin | Dombass è della Russiaè storia
16.50 Il Donbass è "territorio russo, questo è un fatto storico", ha detto il presidente Putin, aggiungendo che Mosca sta cercando di mettere fine a una guerra cominciata con un "colpo di stato" a Kiev, nel 2014. "Porteremo sicuramente questa questione alla sua logica conclusione,raggiungendo gli obiettivi dell'operazione militare speciale", ha affermato il leader del Cremlino, intervenendo al Consiglio presidenziale per la società civile e diritti umani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Da Londra. Per tutti quelli che “diamo il Donbass a Putin così ci lascia in pace”. Originale dell’accordo tra Hitler e Chamberlain. - facebook.com Vai su Facebook
Da Londra. Per tutti quelli che “diamo il Donbass a Putin così ci lascia in pace”. Originale dell’accordo tra Hitler e Chamberlain. Vai su X
Putin: 'A Kursk è fallito il tentativo di distrarci dal Donbass' - Il presidente Vladimir Putin ha affermato che "è fallito" il tentativo ucraino di fermare l'offensiva russa nel Donbass invadendo la regione russa di Kursk. Segnala ansa.it
