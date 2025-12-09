Putin | ‘il Donbass è territorio russo è un fatto storico’

''La Russia, ha detto Putin,, sta cercando di mettere fine a una guerra cominciata con un "colpo di Stato" a Kiev, nel 2014. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

