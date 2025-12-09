Putin | ‘il Donbass è territorio russo è un fatto storico’
''La Russia, ha detto Putin,, sta cercando di mettere fine a una guerra cominciata con un "colpo di Stato" a Kiev, nel 2014. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Trump a Zelensky:"Cedi Donbass a Putin"
Trump-Zelensky, la «lite furibonda» alla Casa Bianca: «Cedi il Donbass o Putin vi distruggerà». Ma lui rilancia: «Budapest? Pronto ad andarci»
Ucraina, Trump a Zelensky: “Se Putin lo vuole, ti distruggerà. Non abbiamo discusso della cessione del Donbass alla Russia” – La diretta
Putin: «Il Donbass è storicamente territorio russo» - facebook.com Vai su Facebook
Da Londra. Per tutti quelli che “diamo il Donbass a Putin così ci lascia in pace”. Originale dell’accordo tra Hitler e Chamberlain. Vai su X
Putin, i "problemi" della sua guerra: stallo in Donbass, flop aereo e il fronte interno. Ecco perché la vittoria a Mariupol non basta - È caduta anche l'acciaieria di Azovstal e quindi la bandiera russa sventola definitivamente su Mariupol, ma il bilancio dell'operazione speciale, quando si avvicina la boa dei tre mesi, resta ... Segnala ilmessaggero.it
