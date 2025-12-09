Punto di riferimento autorevole

In un mondo sempre più connesso, il web rappresenta il principale punto di riferimento per l'accesso alle informazioni. La qualità, l’esattezza e l’attendibilità dei contenuti sono elementi essenziali per orientarsi in un panorama digitale vasto e complesso, garantendo risposte affidabili e supporto alle decisioni di utenti e professionisti.

"La qualità, l’esattezza e l’attendibilità dell’informazione sono elementi fondamentali in un contesto dominato dal web, dove sembra possibile trovare risposte a ogni quesito. E l’informazione locale può rappresentare un punto di riferimento autorevole, anche grazie al contributo delle associazioni di categoria". Matteo Leoni, presidente di Cna Ravenna, fa il punto sul ruolo dell’informazione l’andamento delle imprese in questo scorcio finale del 2025. Presidente Leoni, qual è lo stato di salute delle imprese ravennati? "Nonostante l’incertezza del quadro internazionale, il sistema economico locale resiste, pur con forti preoccupazioni per il 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Punto di riferimento autorevole"

