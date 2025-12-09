Pulizia da migliorare confronto con Alea

L'amministrazione comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole punta a migliorare la pulizia urbana, confrontandosi con Alea Ambiente, la società responsabile della raccolta rifiuti e delle attività di spazzamento delle strade. La questione evidenzia le sfide e le aspettative legate alla gestione dei servizi di pulizia nel territorio locale.

L'Amministrazione comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole soffia idealmente sul collo di Alea Ambiente, che gestisce oltre al servizio di raccolta dei rifiuti anche quello di spazzamento delle strade e di pulizia urbana. "In settimana avremo un confronto con i vertici di Alea e proporremo un aggiornamento dei piani dei servizi" annuncia il sindaco delle due cittadine affratellate sotto il medesimo gonfalone, Francesco Billi. "Troviamo infatti poco corretto che una parte importante del lavoro dei nostri uffici tecnici e di metà della giunta debba essere dedicato a rincorrere emergenze, mancanze e disorganizzazioni di un servizio che deve funzionare".

