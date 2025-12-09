Pulisic tesoro Milan | ogni suo gol costa solo mezzo milione di euro

Calcolatrice alla mano, è stato il miglior affare del Milan in tempi recenti. Preso dal Chelsea dove si stava progressivamente spegnendo, rigenerato in fretta da Pioli e poi ulteriormente valorizzato da Allegri, Christian Pulisic è una scommessa stravinta dalla dirigenza rossonera che ne gode i benefici in campo e fuori. La doppietta a Torino uscendo dalla panchina, recuperato in extremis dopo un attacco influenzale, non ha fatto altro che confermare la centralità dell’attaccante made in Usa nelle vicende del Milan. Pulisic fa tutto bene e in fretta. Si è adattato al ruolo di punta avanzata disegnato da Allegri e figlio delle dinamiche di mercato quasi senza battere ciglio. 🔗 Leggi su Panorama.it

