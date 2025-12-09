Pulisic si veste ancora da Capitan America per il Milan

Christian Pulisic si presenta ancora una volta con l'iconico abbigliamento da Capitan America, rafforzando il suo ruolo nel Milan 2025. La sua presenza e il suo stile continuano a catturare l'attenzione dei tifosi, mentre il club si prepara a gestire alcuni imprevisti, come evidenziato dalle recenti dichiarazioni di Allegri sulla sua condizione di salute.

2025-12-09 15:26:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito Marca: Domenica mattina, in conferenza stampa, Allegri far scattare gli allarmi: " Pulisico Ha avuto un attacco febbrile. Non so se domani ci sarà." Le cronache parlano di una temperatura che arriva a 39 gradi: Chris Riesce a malapena ad alzarsi dal letto. Nel pomeriggio, il Milano fa rotta verso Torino Ma cristiano resta a casa. Sembra una maledizione, quella della coppia Pulisic-Leão infatti il??duo offensivo titolare benedetto dal Milano in estate: hanno già segnato 12 gol tra loro due (la migliore coppia della Serie A per gol segnati), eppure, insieme, hanno giocato solo una volta, nel derby.