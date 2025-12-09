Lo statunitense decisivo anche col Torino e con 39 di febbre. Il delicato tema rinnovo È tornato Pulisic e il Milan è tornato a vincere. E pensare che nemmeno avrebbe dovuto giocarla la gara col Torino. Non era al meglio, tanto che ha raggiunto i compagni soltanto dopo. Allegri lo ha buttato nella mischia al ventesimo della ripresa, un minuto più tardi ecco arrivare dai piedi dello statunitense la rete del 2-2. Solo altri dieci minuti per il gol del definitivo 3-2: ancora di sinistro, ancora firmato Christian Pulisic. (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Pulisic più determinante di Leao: ma il Milan rischia un altro 'caso' Maignan