Pulisic entra dalla panchina e ribalta il Torino | il Milan vince 3-2 e torna in vetta?I voti | Rabiot decisivo 7,5
Nel match tra Milan e Torino, l’ingresso di Pulisic dalla panchina si rivela decisivo, contribuendo alla rimonta dei rossoneri. Dopo essere andati sotto di due gol, il Milan conquista una vittoria importante per 3-2, tornando in vetta alla classifica. Rabiot si distingue con un voto di 7,5, mentre l’americano segna una doppietta fondamentale.
I rossoneri vanno sotto di due reti, nella ripresa l'americano (dopo la febbre degli scorsi giorni) segna una doppietta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il Milan rimonta due gol al Torino (2-3), vince e raggiunge il Napoli in testa alla classifica. Pulisic entra e fa doppietta La squadra di Allegri va sotto di due gol dopo 17 minuti, se la vede brutta, poi segna Rabiot, perde Leao per infortunio e infine lo show dello st Vai su X
Entra Pulisic e il Milan cambia faccia: Torino ribaltato, i rossoneri ora comandano per 3-2 - facebook.com Vai su Facebook
Torino-Milan risultato 2-3: Pulisic ribalta la febbre e beffa i granata - Rabiot tiene a galla i rossoneri, nella ripresa Pulisic entra dalla panchina e con una doppietta riport ... Come scrive msn.com