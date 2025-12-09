Pulisic entra dalla panchina e ribalta il Torino | il Milan vince 3-2 e torna in vetta?I voti | Rabiot decisivo 7,5

Xml2.corriere.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Milan e Torino, l’ingresso di Pulisic dalla panchina si rivela decisivo, contribuendo alla rimonta dei rossoneri. Dopo essere andati sotto di due gol, il Milan conquista una vittoria importante per 3-2, tornando in vetta alla classifica. Rabiot si distingue con un voto di 7,5, mentre l’americano segna una doppietta fondamentale.

I rossoneri vanno sotto di due reti, nella ripresa l'americano (dopo la febbre degli scorsi giorni) segna una doppietta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Pulisic entra dalla panchina e ribalta il Torino: il Milan vince 3-2 e torna in vetta?I voti: Rabiot decisivo (7,5)

