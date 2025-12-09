Pulisic dopo Torino-Milan | Due giorni fa malato oggi stavo meglio Voglio fare più gol e assist

Dopo Torino-Milan, Christian Pulisic ha commentato le sue condizioni fisiche e gli obiettivi personali. L’attaccante rossonero, tornato in campo dopo un periodo di malattia, ha espresso la volontà di migliorare la sua performance con più gol e assist. Le sue parole arrivano al termine di una sfida importante della 14^ giornata di Serie A 2025-2026.

Christian Pulisic, attaccante rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pulisic dopo Torino-Milan: “Due giorni fa malato, oggi stavo meglio. Voglio fare più gol e assist”

35 - Prima di Christian #Pulisic, rete dopo 35 secondi, l'ultimo giocatore del Milan che aveva segnato un gol più veloce da subentrato in Serie A era stato Alberto Paloschi dopo 19 secondi il 10 febbraio 2008 contro il Siena. Tornado. #TorinoMilan #SerieA Vai su X

Pulisic stringe i denti e si mette a disposizione di Allegri Difficilmente sarà rischiato dall'inizio, ma aumentano in ogni caso le possibilità di vederlo partecipare a Torino-Milan dopo la febbre accusata all'antivigilia? - facebook.com Vai su Facebook

Milan, effetto Pulisic: Torino battuto in rimonta 3-2 e aggancio al Napoli - Nel posticipo della 14ª giornata, i rossoneri ribaltano il risultato contro i granata grazie alla doppietta dell'americano, subentrato nel secondo tempo ... Lo riporta corrieredellosport.it