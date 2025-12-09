Pulisic dopo Torino-Milan | Due giorni fa malato oggi stavo meglio Voglio fare più gol e assist

Pianetamilan.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo Torino-Milan, Christian Pulisic ha commentato le sue condizioni fisiche e gli obiettivi personali. L’attaccante rossonero, tornato in campo dopo un periodo di malattia, ha espresso la volontà di migliorare la sua performance con più gol e assist. Le sue parole arrivano al termine di una sfida importante della 14^ giornata di Serie A 2025-2026.

Christian Pulisic, attaccante rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pulisic dopo torino milan due giorni fa malato oggi stavo meglio voglio fare pi249 gol e assist

© Pianetamilan.it - Pulisic dopo Torino-Milan: “Due giorni fa malato, oggi stavo meglio. Voglio fare più gol e assist”

Altre letture consigliate

pulisic dopo torino milanMilan, effetto Pulisic: Torino battuto in rimonta 3-2 e aggancio al Napoli - Nel posticipo della 14ª giornata, i rossoneri ribaltano il risultato contro i granata grazie alla doppietta dell'americano, subentrato nel secondo tempo ... Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Pulisic Dopo Torino Milan