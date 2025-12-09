Pulisic dopo Torino Milan | Due giorni fa ero morto a letto non sapevo se avrei giocato Voglio trovare più il ritmo quest’anno la squadra sta facendo bene

Dopo la vittoria contro il Milan, Christian Pulisic ha condiviso le sue emozioni e le sfide affrontate, evidenziando la sua determinazione nel ritrovare il ritmo e contribuire alla squadra. L'esterno statunitense, MVP del match con una doppietta decisiva, ha parlato della sua condizione fisica e dell'ottimo momento della squadra.

Pulisic dopo Torino Milan: le parole dello statunitense, mvp del match della 14a giornata, dopo la doppietta che ha ribaltato il risultato Nel post partita di Torino Milan, il grande protagonista è stato Christian Pulisic, esterno offensivo statunitense e autentico man of the match. Ai microfoni di Sky Sport, il numero 11 rossonero ha parlato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

