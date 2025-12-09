Pulisce nel profondo libera i pori leviga la grana risveglia la vitalità della pelle | tutto sul peeling enzimatico più delicato del chimico

I l peeling enzimatico sta vivendo un momento d’oro. «Rispetto ai più famosi peeling chimici, per esempio con acido glicemico o salicilico, il peeling enzimatico sta guadagnando spazio e notorietà negli studi dei dermatologi e di medicina estetica perché è molto delicato », spiega il professor Antonino Di Pietro, dermatologo presidente di Istituto Dermoclinico Vita-Cutis e Presidente Fondatore ISPLAD. «Per questo, è integrato in protocolli specifici che migliorano puliscono a fondo e migliorano la condizione della pelle». Peeling al fenolo: che cos’è e come funziona l’esfoliante “estremo” per la pelle X Leggi anche › Peeling chimico per ringiovanire il viso senza aghi: una novità hi-tech Peeling enzimatico: cos’è. 🔗 Leggi su Iodonna.it

